Коронавирус атакует Киев. Что с другими регионами

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 666
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
Просмотров: 567
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 954
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 549
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 180
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Просмотров: 1503
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Просмотров: 1323
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
35 Просмотров: 1296
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Просмотров: 2727
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
1 Просмотров: 1845
Фото
Все фото
21
16
3
5
25
Как гуляли Ивана Купала во Львове - атмосферные фото
Как гуляли Ивана Купала во Львове - атмосферные фото
Началась активная фаза масштабных военных учений Sea Breeze 2021: мощные фото
Началась активная фаза масштабных военных учений Sea Breeze 2021: мощные фото
Показали, как сияет под Верховной Радой трезубец-великан
Показали, как сияет под Верховной Радой трезубец-великан
&quot;Держала огород и две коровы&quot; - как куклы украинской мастерицы оказались в Вене
"Держала огород и две коровы" - как куклы украинской мастерицы оказались в Вене
Морпехи показали &quot;Гвоздики&quot; и &quot;Грады&quot; всем желающим – дети в восторге: фото
Морпехи показали "Гвоздики" и "Грады" всем желающим – дети в восторге: фото
Видео
Все видео
Отдыхающих на морях и озерах атакуют змеи и скорпионы
Отдыхающих на морях и озерах атакуют змеи и скорпионы
Жарили пищу на огне мемориала: в Одессе компания устроила пикник возле Вечного огня
Жарили пищу на огне мемориала: в Одессе компания устроила пикник возле Вечного огня
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
Вода гниет и воняет - блогер оценил отдых в Скадовске
Вода гниет и воняет - блогер оценил отдых в Скадовске
По Припяти разгуливал рогатый красавец в сопровождении четырехлапой "охраны"
По Припяти разгуливал рогатый красавец в сопровождении четырехлапой "охраны"
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 495
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2448
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 252
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1125
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2475
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
07 июля 2021
2 Просмотров: 414
Краще не ризикувати
– Дай п'ять. Молодець! – пустує подруга з моєю 5-річною донькою біля вуличного батута. Мала перекидається у стрибку й ляскає рукою ...
четверг, 08 июля 2021 08:38

Коронавирус атакует Киев. Что с другими регионами

  Комментировать
Коронавирус атакует Киев. Что с другими регионами
Лаборатории сделали 40 893 теста на Covid-19. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 617 новых больных коронавирусом. Из них детей – 26, медработников – 18.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 239 591 человек. Умерли 52 560 пациентов, из них 23 – за последние сутки. Выздоровели 2 175 225 человек, за последние сутки – 872, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 40 893 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 17 945, ИФА – 9129. Также сделали 13 819 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,9 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 181 случай;

Винницкая область - 24 случая;

Волынская область - 11 случаев;

Днепропетровская область - 41 случай;

Донецкая область - 21 случай;

Житомирская область - 15 случаев;

Закарпатская область - 11 случаев;

Запорожская область - 23 случая;

Ивано-Франковская область - 7 случаев;

Киевская область - 50 случаев;

Кировоградская область - 2 случая;

Луганская область - 17 случаев;

Львовская область - 29 случаев;

Николаевская область - 20 случаев;

Одесская область - 18 случаев;

Полтавская область - 20 случаев;

Ровенская область - 13 случаев;

Сумская область - 21 случай;

Тернопольская область - 10 случаев;

Харьковская область - 20 случаев;

Херсонская область - 18 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Черкасская область - 13 случаев;

Черновицкая область - 5 случаев;

Черниговская область - 11 случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не Pfizer'ом единым: чем прививают рабочие коллективы

От начала кампании по вакцинации в Украине сделали более 3 млн прививок от Covid-19. 6 июля привили 93 554 человека. Первую дозу Covid-вакцины получили 36 023 человека, полностью иммунизировали 57 531 человек. Всего первую дозу получили 2 136 561 человек, полностью иммунизировали 955 607 человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус атакует Киев. Что с другими регионами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июля

Украинцы и кримские татары победили войско Московы

Самое читаемое
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 7273
Зеленский сказал украинцам: &quot;Я вам ничего не должен&quot;
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
 2 Просмотров: 6714
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
 Просмотров: 4590
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
16
 1 Просмотров: 4581
&quot;Это могла быть месть&quot; - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела
"Это могла быть месть" - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела Просмотров: 4122
Общество
Количество вакцинированных в Украине превысило психологическую отметку
Количество вакцинированных в Украине превысило психологическую отметку Просмотров: 36
Киркоровы и моргенштерны убивают нашу идентичность - самое интересное в свежем номере "Країни"
Киркоровы и моргенштерны убивают нашу идентичность - самое интересное в свежем номере "Країни"
 Просмотров: 72
Умер экс-премьер Крыма Анатолий Франчук
Умер экс-премьер Крыма Анатолий Франчук Просмотров: 333
Снова горячо: в Украину возвращается жара
Снова горячо: в Украину возвращается жара Просмотров: 216
Гороскоп на 8 июля: астролог насторожила прогнозом
Гороскоп на 8 июля: астролог насторожила прогнозом
 Просмотров: 684
Больше всего комментируют
44
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
35
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
4
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
2
Краще не ризикувати
2
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
Голосов: 56644
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть