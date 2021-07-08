Коронавирус атакует Киев. Что с другими регионами

За последние сутки в Украине выявили 617 новых больных коронавирусом. Из них детей – 26, медработников – 18.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 239 591 человек. Умерли 52 560 пациентов, из них 23 – за последние сутки. Выздоровели 2 175 225 человек, за последние сутки – 872, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 40 893 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 17 945, ИФА – 9129. Также сделали 13 819 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,9 млн ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 181 случай;
Винницкая область - 24 случая;
Волынская область - 11 случаев;
Днепропетровская область - 41 случай;
Донецкая область - 21 случай;
Житомирская область - 15 случаев;
Закарпатская область - 11 случаев;
Запорожская область - 23 случая;
Ивано-Франковская область - 7 случаев;
Киевская область - 50 случаев;
Кировоградская область - 2 случая;
Луганская область - 17 случаев;
Львовская область - 29 случаев;
Николаевская область - 20 случаев;
Одесская область - 18 случаев;
Полтавская область - 20 случаев;
Ровенская область - 13 случаев;
Сумская область - 21 случай;
Тернопольская область - 10 случаев;
Харьковская область - 20 случаев;
Херсонская область - 18 случаев;
Хмельницкая область - 16 случаев;
Черкасская область - 13 случаев;
Черновицкая область - 5 случаев;
Черниговская область - 11 случаев.
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От начала кампании по вакцинации в Украине сделали более 3 млн прививок от Covid-19. 6 июля привили 93 554 человека. Первую дозу Covid-вакцины получили 36 023 человека, полностью иммунизировали 57 531 человек. Всего первую дозу получили 2 136 561 человек, полностью иммунизировали 955 607 человек.
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