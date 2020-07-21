Количество инфицированных Covid-19 в Украине превысила 60 тыс.

В СНБО сообщили новую статистуку по Covid-19. Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки, по состоянию на утро вторника 21 июля, обнаружены 673 новых случая Covid-19. 760 человек из числа ранее больных выздоровели, 20 умерли.

Количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 60 тыс. человек, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Днем ранее, 20 июля, сообщалось о 651 новом случае заболевания Covid-19, 19 июля был 731 новый инфицированный, 18 июля - 847, 17 июля - 809 новых случаев, 16 июля было 848 больных. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд - 1109 новых заразившихся.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро вторника 60 166 человек, выздоровели - 32 199, умерли с начала пандемии от Covid-19 1518 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеют 26 449 человек, что на 107 меньше, чем на день ​​ранее.

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Наибольшее число выявленных случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (114) и в Киеве (73), выздоровление - в Ровенской (131), Львовской (104) и Закарпатской (96) областях.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжестью течения болезни. Ученые в своих выводах опирались на данные о симптомах, наблюдавшихся в 1600 пациентов из США и Великобритании. Информацию они собрали с помощью мобильного приложения COVID Symptom Study, созданного специально для изучения симптомов заболевания.