Количество госпитализаций стремительно растет: в оранжевую зону попала еще одна область

К регионам с оранжевым уровнем эпидемической опасности Минздрав добавил Черниговскую область. Теперь в зоне повышенного риска оказалось 11 областей.

Об этом говорится в таблице индикаторных показателей для определения распространения ковида в регионах по состоянию на 15 марта, опубликованной на сайте Минздрава.

Автор: moz.gov.ua Индикаторные показатели для определения регионов со значительным распространением Covid-19 по состоянию на 15 марта 2021

В красной зоне карантина остаются четыре области: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской области. Здесь уровень заболеваемости составляет 209,1% от эпидпорога. Уровень госпитализации пациентов с Covid-19 более чем в 2 раза превышает норму и составляет 123,4. Норма в 60 госпитализаций пациентов на 100 тыс. населения превышена также в Киеве (77,2), Винницкой (122,7), Житомирской (96), Николаевской (90,3), Черновицкой (89,4), Закарпатской (86, 9), Тернопольской (60,6) и Хмельницкой (73,4) областях.

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Наибольший прирост госпитализаций за сутки показала Черниговская область - 53,8% при норме в 50%. Показатель стремительно растет, еще 12 марта он был равен 29,3%.

Поэтому Черниговскую область перевели в оранжевую зону карантина. Там находятся еще 10 регионов: Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Другие области остаются в желтой зоне: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Херсонская.

14 марта в Украине выявили 6792 новых больных коронавирусом. Из них детей - 326, медработников - 109. В больницу попали 2497 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.