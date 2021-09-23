Количество Covid-больных в Украине перевалило за 7,8 тыс.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 370 425 человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 7866 новых больных коронавирусом. Из них детей – 667, медработников – 175.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), Днепропетровской (456) областях и Киеве (467).

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 370 425 человек. Умерли 55 284 пациента, из них 123 – за последние сутки. Выздоровели 2 237 973 человека, за последние сутки – 2305, сообщает Минздрав.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 467 случаев;

Винницкая область - 179 случаев;

Волынская область - 238 случаев;

Днепропетровская область - 456 случаев;

Донецкая область - 520 случаев;

Житомирская область - 396 случаев;

Закарпатская область - 83 случая;

Запорожская область - 348 случаев;

Ивано-Франковская область - 252 случая;

Киевская область - 193 случая;

Кировоградская область - 46 случаев;

Луганская область - 333 случая;

Львовская область - 685 случаев;

Николаевская область - 175 случаев;

Одесская область - 407 случаев;

Полтавская область - 195 случаев;

Ровенская область - 273 случая;

Сумская область - 297 случаев;

Тернопольская область - 221 случай;

Харьковская область - 839 случаев;

Херсонская область - 257 случаев;

Хмельницкая область - 348 случаев;

Черкасская область - 171 случай;

Черновицкая область - 302 случая;

Черниговская область - 185 случаев.

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В профильных больницах Харькова не хватает мест для больных коронавирусом. Поэтому Харьковский городской совет предложил вернуть в реестр таких больниц еще два медицинских учреждения. В частности, роддом. Сейчас в медучреждениях Харькова 770 коек для Covid-пациентов.