Количество Covid-больных в Украине перевалило за 7,8 тыс.

За последние сутки в Украине обнаружили 7866 новых больных коронавирусом. Из них детей – 667, медработников – 175.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), Днепропетровской (456) областях и Киеве (467).
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 370 425 человек. Умерли 55 284 пациента, из них 123 – за последние сутки. Выздоровели 2 237 973 человека, за последние сутки – 2305, сообщает Минздрав.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 467 случаев;
Винницкая область - 179 случаев;
Волынская область - 238 случаев;
Днепропетровская область - 456 случаев;
Донецкая область - 520 случаев;
Житомирская область - 396 случаев;
Закарпатская область - 83 случая;
Запорожская область - 348 случаев;
Ивано-Франковская область - 252 случая;
Киевская область - 193 случая;
Кировоградская область - 46 случаев;
Луганская область - 333 случая;
Львовская область - 685 случаев;
Николаевская область - 175 случаев;
Одесская область - 407 случаев;
Полтавская область - 195 случаев;
Ровенская область - 273 случая;
Сумская область - 297 случаев;
Тернопольская область - 221 случай;
Харьковская область - 839 случаев;
Херсонская область - 257 случаев;
Хмельницкая область - 348 случаев;
Черкасская область - 171 случай;
Черновицкая область - 302 случая;
Черниговская область - 185 случаев.
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В профильных больницах Харькова не хватает мест для больных коронавирусом. Поэтому Харьковский городской совет предложил вернуть в реестр таких больниц еще два медицинских учреждения. В частности, роддом. Сейчас в медучреждениях Харькова 770 коек для Covid-пациентов.
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