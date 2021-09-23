В харьковских больницах не хватает мест для Covid-больных

В больницах Харькова нет мест для Covid-больных. Фото: Reuters

В профильных больницах Харькова не хватает мест для больных коронавирусом. Поэтому Харьковский городской совет предложил вернуть в реестр таких больниц еще два медицинских учреждения. В частности, роддом.

"Мощности трех больниц (которые сейчас используются для лечения больных с ковидом - ред.) мы уже полностью использовали. Расширить коечный фонд можно только за счет тех медучреждений, у которых уже есть кровати для пациентов с коронавирусом. Поэтому мы подали предложение в Харьковскую облгосадминистрацию, а они обратятся в Министерство здравоохранения, чтобы больницу №18 и роддом №2 вернули в ковидный реестр", - заявила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Сейчас в медучреждениях Харькова 770 коек для ковидных пациентов.

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За последние сутки в Украине обнаружили 6754 новых больных коронавирусом. Из них детей - 625, медработников - 125. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), Львовской (449), Одесской (442) областях и Киеве (456), сообщает Минздрав.