Колесникова обвиняют в том, что он даже теоретически не мог совершить, поскольку в это время не работал в Госагентстве - адвокат

Колесников предоставил официальные документы, которые показали, что обвинения силовиков сфальсифицированы. Фото: LIGA.net

Регламентный комитет парламента рассмотрел материалы Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с нардепа Дмитрия Колесникова. Колесников предоставил официальные документы, которые показали, что обвинения силовиков сфальсифицированы.

В частности, имущество "Завода прецизионных труб" никогда не относилось к Госагентству имущества и Министерству промышленной политики (Колесников возглавлял Министерство в 2010-2012 гг). Более того, оно было передано другому министерству и распродано еще в 2005-2006 годах.

"В обвинении явная манипуляция, они даже не поинтересовались, где я работал в указанное время. Такая ложь разбивается простыми фактами. В 2005-2006 годах я работал вообще в другой сфере, на другом промышленном предприятии. А Министерство промышленности я возглавил только в 2010 году, и этот завод подчинялся другому министерству. И о производстве на заводе прецизионных труб я не имел возможности знать ни теоретически, ни практически", - сказал на заседании комитета Колесников.

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Нардеп предоставил документы и о манипуляциях нынешней власти в деле передаче имущества Научно-исследовательского института трубной промышленности им. Я.Е.Осады на баланс города Днепра.

Выяснилось, что в передаче имущества Института Колесников также не принимал участия. Этим занималось Агентство госимущества, в котором Колесников к тому моменту уже долгое время не работал. Как раз при Колесникове этот институт был государственным.

Адвокаты Олег Бабич и Ирина Опанасенко подчеркнули, что "Колесникова обвиняют не только в том, что он не совершал, но и теоретически не мог совершить, потому что в это время не работал в Госагентстве имущества".

"Кроме того, такие решения принимались тысячи раз Кабмином и министерствами, это чисто процедурный вопрос и тем более не является преступлением. Да и имущество Института передавалось не в частные руки. Это передача из государственной собственности в собственность городской громады", - сказали адвокаты.

"Заявления прокуратуры – не более, чем попытка давления на нардепа. Ни один суд не примет положительного решения по фальсифицированным заявлениям, сделанным главой ГПУ", - подчеркнул Бабич.

Регламентный комитет изучил материалы и передал их для рассмотрения в Верховную Раду.

Колесников в 2000-х был руководителем горного предприятия Рината Ахметова. Эксперты причисляют его к его так называемой "группы влияния" во фракции. Во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Днепропетровскую область.