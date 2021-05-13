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пятница, 14 мая 2021 03:00

Кого поздравлять с Днем Ангела 14 мая

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Кого поздравлять с Днем Ангела 14 мая
14 мая именины празднуют Тамара, Нина, Герасим, Ярема, Макар и Ефим. Фото: unsplash.com

14 мая чествуют память святой Тамары и пророка Иеремии.

Сегодня День Ангела отмечают Герасим, Иеремия (Ярема), Макар, Нина, Тамара и Ефим.

Если выбираете имя для ребенка, Gazeta.ua предлагает узнать значение каждого из них.

Герасим - древнее христианское мужское имя, в переводе с древнегреческого языка означает "уважаемый", "уважаемый", "старший".

Имя Иеремия (Ерема, Ярёма), скорее всего, происходит от древнееврейского языка, означает "Бог возвеличит", и сопряжено с библейским пророком Иеремией. Однако, существуют версии, что у славянских племен имя могло быть связано с богом плодородия Ярилой. По еще одной, впрочем, маловероятной, версии имя может иметь крымскотатарское происхождение, где yarem означает "мой любимый / любимая".

Мужское имя Макар - сокращенное от Макарий, имеет греческое происхождение. Макариос дословно означает - "блаженный, счастливый". В древнегреческой мифологии "Макариос" - один из эпитетов, данных Зевсу.

Женское имя Нина относится к тем, чье происхождение до конца не выяснено. Так, по одной из версий имя Нина имеет грузинские корни и переводится как "царица", а покровительницей женщин с таким именем является Святая Нина, которая принесла христианство в Грузию. По одной из версий, может происходить от старого славянского слова ninati, что означает "мечтатель" или "мечта".

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Тамара - современный вариант библейского женского имени Фамарь, что с древнееврейского переводится дословно как "финиковая пальма" - эталон красоты на древнем Ближнем Востоке. Этим именем нарекали девочек в память о праматери династии Давида и через него - Иисуса. Покровительницей женщин с этим именем считают грузинскую царицу Тамару.

Ефим - мужское имя, народная форма канонического древнегреческого имени Евфимий, что означает "благочестивый", "священный", "доброжелательный", "благосклонный".

13 мая православная церковь чтит Тамару Великую - царицу Грузии из династии Багратиони, канонизированную Грузинской церковью.
Также вспоминают святого древнееврейского пророка Иеремию, одого из четырех больших ветхозаветных пророков, жил на 600 лет раньше Рождества Христова.

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