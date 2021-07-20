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среда, 21 июля 2021 05:03

Кого чтит церковь 21 июля и в чего не стоит сегодня делать

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21 июля отмечают день святого великомученика Прокопия Кесарийского. Ему молятся для успеха в путешествии, о благополучии в пути.

В конце III ст. в Иерусалиме проживала семья знатного римского христианина по имени Христофор. Наоборот, его жена Феодосия была язычницей. После смерти благочестивого мужа она привила веру в богов их сыну, которого звали Неаний.

Юноша получил прекрасное образование и вскоре был представлен ко двору самого императора Диоклетиана. Перед молодым человеком открывались большие перспективы.

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До 303 года, когда было создано открытое гонение на христиан, Неаний был послан проконсулом в Александрию с повелением беспощадно преследовать Церковь Божию.

По пути в Египет, Неаний было явление Господа Иисуса Христа, он спросил юношу: "И ты идешь на меня, Неаний?". Юный проконсул смог лишь ответить: "Кто Ты, Господи?". Господь сказал: "Я - распятый Сын Божий".

После всего, что случилось с ним, Неаний превратился из гонителя в ревностного последователя Христа.

Мать, не стерпев подобных изменений к сыну, считая его нарушителем веры родителей, сама обратилась с жалобой к императору.

После многочисленных допросов и пыток, Неаний был отправлен в Кесарию Палестинскую, где принял крещение с именем Прокопий от Самого Господа, пришел к нему в тюрьму.

Мученик Прокопий был усечен мечом в 303 году.

Видя его устойчивость и страдания за Христа, были казнены также его мать Феодосия, многие из бывших стражей святого, а также двенадцать женщин-христианок.

Автор: religions.unian.ua
  Великомученик Прокопий. Икона XIII века, монастырь Святой Екатерины на Синае
Великомученик Прокопий. Икона XIII века, монастырь Святой Екатерины на Синае

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Прокопий во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имели бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит злоупотреблять алкоголем, а также переедать;

Негоже ныне ссориться с родными и плохо думать о них;

Не следует сегодня ходить в гости после захода солнца;

Не стоит в этот день заниматься тяжелым физическим трудом.

21 июля День Ангела празднуют Андрей, Виктор, Даниил и Дмитрий. Поздравьте родных и близких с именинами.

С принятием христианства на Руси было достаточно твердое правило - давать имя именно того ангела, день памяти которого приходился на день крещения. Поэтому день Ангела и именины в большинстве случаев совпадали хронологически.

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Дата
21
июля

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