Кого чтит церковь 21 июля и в чего не стоит сегодня делать

21 июля отмечают день святого великомученика Прокопия Кесарийского. Ему молятся для успеха в путешествии, о благополучии в пути.

В конце III ст. в Иерусалиме проживала семья знатного римского христианина по имени Христофор. Наоборот, его жена Феодосия была язычницей. После смерти благочестивого мужа она привила веру в богов их сыну, которого звали Неаний.

Юноша получил прекрасное образование и вскоре был представлен ко двору самого императора Диоклетиана. Перед молодым человеком открывались большие перспективы.

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До 303 года, когда было создано открытое гонение на христиан, Неаний был послан проконсулом в Александрию с повелением беспощадно преследовать Церковь Божию.

По пути в Египет, Неаний было явление Господа Иисуса Христа, он спросил юношу: "И ты идешь на меня, Неаний?". Юный проконсул смог лишь ответить: "Кто Ты, Господи?". Господь сказал: "Я - распятый Сын Божий".

После всего, что случилось с ним, Неаний превратился из гонителя в ревностного последователя Христа.

Мать, не стерпев подобных изменений к сыну, считая его нарушителем веры родителей, сама обратилась с жалобой к императору.

После многочисленных допросов и пыток, Неаний был отправлен в Кесарию Палестинскую, где принял крещение с именем Прокопий от Самого Господа, пришел к нему в тюрьму.

Мученик Прокопий был усечен мечом в 303 году.

Видя его устойчивость и страдания за Христа, были казнены также его мать Феодосия, многие из бывших стражей святого, а также двенадцать женщин-христианок.

Автор: religions.unian.ua Великомученик Прокопий. Икона XIII века, монастырь Святой Екатерины на Синае

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Прокопий во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имели бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит злоупотреблять алкоголем, а также переедать;

Негоже ныне ссориться с родными и плохо думать о них;

Не следует сегодня ходить в гости после захода солнца;

Не стоит в этот день заниматься тяжелым физическим трудом.

21 июля День Ангела празднуют Андрей, Виктор, Даниил и Дмитрий. Поздравьте родных и близких с именинами. С принятием христианства на Руси было достаточно твердое правило - давать имя именно того ангела, день памяти которого приходился на день крещения. Поэтому день Ангела и именины в большинстве случаев совпадали хронологически.