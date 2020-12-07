Когда ждать открытия границ с ЕС

Появление вакцины значительно ускорит открытие границ ЕС. Фото: pixabay.com

Открытие границ Евросоюза для украинцев стоить ждать тогда, когда значительно уменьшится количество больных коронавирусом.

"Это не вопрос всеобщей вакцинации, но этот вопрос безусловно существенного уменьшения цифр в Украине и странах ЕС", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

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По его словам, ураинцам и так есть куда поехать, кроме ЕС. Для нас открыты 63 страны. 10 из них в Европе.

Несмотря на увеличение количества больных в мире, украинцы продолжают ездить за границу. Случаи инфицирования во время отдыха среди туристов единичны, говорят специалисты по туризму.