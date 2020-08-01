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суббота, 01 августа 2020 12:25

Когда ждать наибольшее распространение Covid-19

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Когда ждать наибольшее распространение Covid-19
Наибольшего распространения Covid-19 следует ожидать во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, который в Украине длится с октября по май. Фото: pixabay.com

Наибольшее распространение Covid-19 в Украине следует ожидать во время эпидсезона гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, который в Украине происходит с октября по май.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"Нам нужно серьезнее относиться к коронавирусной болезни и готовиться к эпидсезону гриппа и ОРВИ, в котором будет циркулировать и коронавирусная болезнь", - подчеркнул замминистра.

По его словам, на сегодня Украина - на 34-м месте в мировом рейтинге по количеству выявленных случаев Covid-19 (на 8-м в Европе). На 38-м - по смертности от коронавирусной болезни (на 15-м в Европе) и на 86-м - по количеству случаев заболевания 1 млн населения (на 37-м в Европе).

В Украине за последние сутки подтвердили 1172 случая коронавирусной болезни. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 обнаружили в 71 056 человек. Умерли 1709 пациентов. 39 308 человек преодолели болезнь.

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