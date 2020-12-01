Когда ждать единую магнитную бурю в декабре 2020-го

Чтобы смягчить влияние колебаний магнитного поля на организм, желательно в этот период отказаться от кофе, алкоголя, курения, острой, соленой и жирной пищи, исключить стрессовые ситуации. Фото: pixabay

В субботу, 19 декабря, ожидается единственная магнитная буря в декабре.

Астрономы также прогнозируют несколько небольших колебаний магнитосферы, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Незначительный всплеск магнитной активности ожидается в среду, 2 декабря. Активность его будет невысокой, но может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. В пятницу, 18 декабря, специалисты прогнозируют второй всплеск, по которому 19 декабря состоится магнитная буря уровня G1 (слабая буря).

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В этот день волнения магнитного поля Земли может повлиять на работу систем связи, поведение животных, состояние метеочувствительных людей, гипертоников и гипотоников, людей пожилого возраста и тех, кто имеет хронические заболевания. Во время магнитных бурь люди могут жаловаться на головную боль, перепады давления, аритмию, шум в ушах.

Чтобы смягчить влияние колебаний магнитного поля на организм, желательно в этот период отказаться от кофе, алкоголя, курения, острой, соленой и жирной пищи, исключить стрессовые ситуации. Рекомендуют также больше бывать на свежем воздухе (но не на открытом солнце), спать не менее 8 часов в сутки, пить достаточно жидкости (не менее 2 л в день), в том числе травяные чаи, делать зарядку, дыхательную гимнастику, принимать контрастный душ.

В начале декабря температура воздуха ожидается от +2...+4°C. К концу месяца она достигнет от -13...15°C мороза. Об этом Gazeta.ua рассказал народный синоптик Леонид Горбань.