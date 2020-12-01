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вторник, 01 декабря 2020 14:31

Какие сюрпризы подготовила погода в декабре

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Какие сюрпризы подготовила погода в декабре
Декабрь 2020 ожидается теплым. Фото: x-vymir.com

В начале декабря температура воздуха ожидается от +2...+4°C. К концу месяца она достигнет от -15...13°C мороза.

Об этом Gazeta.ua рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

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"Декабрь в Украине будет теплым. В начале месяца ожидается оттепель, плюсовая температура продержится до 11 декабря. Ночные температуры составят -3...1 градусов, а дневные +2...4 градусов. С 12 декабря и до конца месяца наступят морозы. Дневная температура "плюсовой" уже не будет. Ночные температуры будут достигать около -13...11 градусов мороза, а с 24 по 26 декабря - от -15...13 градусов мороза. Под Новый год температура воздуха ожидается около -4 градусов. По поводу осадков, то с 7 по 9 декабря пройдут дожди, а 11-12 декабря, стоит ждать снега. 23 и 24 декабря ожидается обильный снег до 9 мм. 28 и 29 декабря осадки ожидаются до 11-12 мм. К Новому году снег не растает", - рассказывает народный синоптик.

Первые дни зимы в Киеве будут облачные и морозные. Ожидаются осадки.

По данным метеорологического сайта Accuweather, столбики термометров упадут до минусовых отметок, порывы ветра также усилят холод.

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Дата
01
декабря

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