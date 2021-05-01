Когда в Украину привезут Благодатный огонь

Благодатный огонь доставят в Украину утром на Пасху. Фото: Reuters

В Украине Благодатный огонь из Иерусалима привезут утром, 2 мая.

Огонь доставят обычным авиарейсом. Об этом сообщил пресс-секретарь ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря в Facebook.

"Доставка в Михайловский Златоверхий собор Киева Святого Света ожидается примерно в 10 утра 2 мая, благодаря обычному авиарейсу", - написал он.

Евстратий подчеркнул, что церковь чтит Святой Свет как видимый знак благословения от Гроба Господня. В то же время он отметил, что сущность и значение Пасхи не могут и не должны сосредотачиваться на привозе и распространении Святого Света.

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Архиепископ напомнил, что обычай привозить Святой Свет в ночь Пасхи - новый, и он возник недавно, лишь после распространения авиаперелетов. В древности же такого обычая не было - во времена средневековья некоторые паломники уже много месяцев после Пасхи доставляли в наши края Святой Свет.

В пасхальную корзину стоит класть пояса, мясо, молочную продукцию и яйца. Алкогольные напитки и табачные изделия приносить для освящения не стоит.