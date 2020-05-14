Когда в Украине откроют кинотеатры

Назвали сроки открытия кинотеатров. Фото: pixabay.com

Кинотеатры, концертные организации и театры откроют на 4-5-м этапах выхода из карантина, примерно в июле.

Об этом сообщила и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко в эфире одного из украинских телеканалов, пишет УНИАН.

"Сейчас мы, даже не столько мы, сколько главный санитарный врач, не видим возможным открыть для посещения ни кинотеатры, ни концертные организации, ни театры. По подсчетам и нашими дискуссиями, мы думаем, что это уже примерно четвертый-пятый этапы выхода из карантина, когда уже почти все ограничения будут отменены", – сказала она.

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По прогнозу Фоменко, это произойдет в июле, но все будет зависеть от того, как будет развиваться сценарий заболеваемости коронавирусом.

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