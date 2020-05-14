Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки

Правительство возобновляет работу непродовольственных рынков в Украине. Фото: pixabay.com

Правительство возобновляет работу непродовольственных рынков в Украине. Такое решение принял Кабмин на внеочередном заседании в четверг, 14 мая, передает пресс-служба КМУ.

"Кабинет министров Украины принял изменения к постановлению №211 от 11 марта 2020 года, которые позволят возобновить работу непродовольственных рынков. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в четверг, 14 мая", - говорится в сообщении.

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По словам министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, через работу непродовольственных рынков.

Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Решение вступит в силу после опубликования.

С 22 мая правительство ослабит карантин. Позволят работу общественного транспорта; проводить спортивные соревнования, но без зрителей; открыть гостиницы, кроме хостелов; работу дошкольных учреждений; проводить внешнее независимое оценивание (ВНО).