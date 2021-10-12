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вторник, 12 октября 2021 15:06

Когда Украина начнет перерабатывать собственный мусор - Украинская экологическая agenda

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  Соблюдение принципов сортировки и утилизации предусматривает необходимость формировать новые экологические привычки в пользу рационального использования ресурсов природы
Соблюдение принципов сортировки и утилизации предусматривает необходимость формировать новые экологические привычки в пользу рационального использования ресурсов природы

Решение вопроса сортировки и утилизации мусора является одним из основных приоритетов эко-сознательных украинцев.

Такое мнение озвучили участники панельной онлайн-дискуссии "Украинская экологическая agenda", организатором которой выступила ОО "Беззайве".

К обсуждению присоединились эко-активисты: председатель правления ОО "Зеленая генерация" и основатель инициативы "Eco friendly cafe" Александр Коваль, экс-директор станции Ecola, предприниматель Антон Шульга, председатель фонда защиты биоразнообразия Украины Екатерина Колосюк, социальная предпринимательница Лидия Соболенко и народный депутат Украины Мария Мезенцева.

"Мусор из Украины покупают европейские страны для дальнейшей переработки в себя. То есть этот процесс является прибыльным. Тогда почему Украина не может на этом зарабатывать сама? В украинском парламенте есть потенциал и политическая воля к решению экологических проблем. Именно поэтому приоритетной задачей для депутатов 9-го созыва является финальное принятие законопроекта №2207 "Об управлении отходами", - прокомментировала народный депутат Украины Мария Мезенцева.

Соблюдение принципов сортировки и утилизации предусматривает необходимость менять культуру потребления - формировать новые экологические привычки в пользу рационального использования ресурсов природы. Кроме того, быть сознательным нужно не только пользователям, но и производителям, поэтому государство как унифицированный регулятор может помочь обществу реализовать этот подход.

  Мария Мезенцева, народный депутат Украины
Мария Мезенцева, народный депутат Украины

"Несколько последних лет мы как общественная организация проводим образовательную кампанию по реализации принципа сознательного потребления. Это уже давно не тренд, а устойчивый запрос от общества. И именно благодаря таким мероприятиям, как "Украинская экологическая agenda", мы имеем возможность выстроить четкий план перехода к циркулярной экономики в сотрудничестве с народными депутатами", - прокомментировала цель мероприятия основательница ОО "Беззайве" Яна Червинская.

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