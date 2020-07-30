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четверг, 30 июля 2020 11:15

Когда нужно обращаться за помощью к юристу по земельным вопросам

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Автор: adtec.com.ua
  Юрист по земельным вопросам
Юрист по земельным вопросам

Земельные споры возникают как между частными лицами, так и между предприятиями. Они вращаются вокруг вопросов владения, аренды и использования участков земли. Главный документ, регулирующий этот аспект, — Земельный кодекс. А отстоять свои интересы собственникам, арендаторам и арендодателям помогают адвокаты по земельным спорам.

Преимущества обращения к земельному адвокату

Специалист разбирается в вопросах земельного права, знает законы и нормативные акты, он в курсе изменений законодательной базы, которые должны вскоре вступить в силу. Кроме того, грамотный юрист достаточно хорошо знаком со смежными областями права, чтобы эффективно решать проблемы, которые могут возникнуть у физического или юридического лица.

Автор: bcoreanda.com
  Земельный адвокат
Земельный адвокат

Земельный адвокат уладит такие вопросы:

● споры об аренде;
● определение границ участка;
● определение права собственности;
● расторжение договоров аренды земли;
● признание недействительным государственного акта на землю.

Большинство процедур, связанных с землёй, нельзя назвать лёгкими и простыми. Какое бы решение вы ни приняли, чтобы действовать эффективно и грамотно, нужна поддержка специалиста. В противном случае дело может затянуться, а при худшем развитии событий — вас лишат права собственности. Своевременное привлечение адвоката помогает избежать подобных проблем, а также предупредить многие трудности и финансовые затраты. Ведь когда речь идёт о земельных спорах, трудности и заминки могут возникнуть на любом этапе рассмотрения дела.

Каждый случай адвокат разбирает индивидуально, он не действует по шаблону, но вникает во все тонкости дела, его особенности. Специалист разработает для вас оптимальную стратегию, которая поможет добиться поставленных целей и защитить свои интересы. Он также подготовит обращения и запросы в официальные инстанции, а при необходимости будет представлять ваши интересы в суде.

Привлечение специалиста позволяет сэкономить время и деньги, необходимые для приватизации участка, смены назначения земли, легализации самостоятельного строительства.

Когда необходима консультация адвоката по земельным делам

Чаще всего к адвокату по земельным вопросам обращаются, чтобы решить спор о:

● аренде земли;
● разграничении территорий;
● владении и использовании участков;
● несогласии собственников земли с решением государственных органов.

Земельное законодательство в Украине — достаточно сложное и запутанное, поэтому разобраться в нём без помощи профессионала сложно, чтобы не сказать невозможно. Перед тем как подписать документы или заключить сделку, касающуюся земли, следует проконсультироваться с адвокатом. Его поддержка поможет избежать ошибок и защитить собственные интересы.

Поддержка земельного адвоката необходима и в случае, когда вы хотите узаконить свои права на землю, стихийное строительство. Результат таких запросов во многом зависит именно от того, насколько грамотно действует юрист. Не пытайтесь решить подобные вопросы самостоятельно: правильно составить все документы, провести сделки и сделать официальные запросы может только профессионал. Да и чиновники зачастую не спешат идти навстречу, когда речь заходит о легализации прав на землю.

Уже на консультации по земельным вопросам адвокат пояснит нормы законодательства, подготовит и правильно оформит документы, выработает стратегию решения спора.

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Дата
30
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