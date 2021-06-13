Когда небо перестанет плакать: прогноз погоды

14 июня над южной частью Украины будет крутиться циклон. Он принесет кратковременные грозовые дожди. Фото: УНИАН

14 июня над южной частью Украины будет крутиться циклон. Он принесет кратковременные грозовые дожди. Меньшая вероятность осадков будет на Волыни, Ровенской, Львовской и на Приазовье.

Теплее всего будет на востоке - до +27, прохладнее в западных областях - до 19 градусов тепла, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"Прохладнее окажется западная часть Украины, включительно, конечно же, с Карпатами. В течение дня в наших западных областях ожидается +14 + 9 градусов, в Карпатах +11 +15 градусов, на высокогорье местами +5 +8 градусов. В северных, центральных областях Украины ожидается в понедельник +19 +24 градуса. В южной части, которая также частично попадет в свежую зону - от +18 +20 градусов в Одесской области до +25 градусов в Запорожье. На востоке Украины будет теплее всего + 22 + 27 градусов", - рассказала Диденко.

В Киеве 14 июня температура воздуха обещает быть комфортной, в течение дня +20 +23 градуса. Во вторник в столице уже до +26 градусов.

Также в начале недели ожидаются дожди - кратковременные, с грозами и порывистым ветром.

Лето в этом году будет жарким. Но с дождями и грозами. Так, в июле и августе ожидается много дождей и бурь.