Когда лечить зубы и как правильно загорать - медицинский гороскоп на июль

Июль - лучшее время для оздоровления. Начинайте закаливание, налегайте на свежие овощи и фрукты. Исключите из рациона жареные, копченые и кондитерские изделия. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Лечить зубы лучше после 10 июля, - говорит астролог. - Менять пасту и зубную щетку стоит в начале месяца. Осторожно во время загара на пляже. Пользуйтесь солнцезащитными кремами, носите шляпы и панамы. Солнечные ожоги причинят боль и оставят неприятные воспоминания об отдыхе. В июле стоит заготавливать ромашку и липу для чая. Ограничьте время пребывания в смартфоне. Дайте глазам отдохнуть".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Массируйте стопы. Это улучшит самочувствие.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Отложите операции по удалению катаракты и коррекцию зрения.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Не употребляйте в пищу незрелые ягоды и фрукты, спровоцируете диарею. Откажитесь от кетчупа.
Рак (22 июня - 22 июля)
Отложите операции на желчном пузыре. Пройдите повторное обследование через неделю.
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Лев (23 июля - 23 августа)
Дайте отдохнуть глазам и голове, сходите в лес. В этом году хорошо уродятся лисички.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Косметику и лекарства покупайте в пятницу. Налегайте на первую чернику. Будет кислая, зато полезная.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Не зацикливайтесь на неудачах. Высыпайтесь. Прогнать депрессию поможет работа в саду.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
В среду легко будет забеременеть. Остерегайтесь укусов комаров. Угри прижигайте настойкой календулы.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Откажитесь от таблеток для похудения. Лучше бегайте по утрам.
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Козерог (22 декабря - 20 января)
Покупайте землянику. По целительным свойствами ей нет равных. Хорошо очистит почки и печень.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Варенье из клубники готовьте в четверг. Зимой оно будет иметь особые лечебные свойства. Заготовьте цвет липы для чая.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Лечите ринит. Остерегайтесь сквозняков. Не спите с открытыми окнами.
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