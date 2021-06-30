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среда, 30 июня 2021 10:08

Когда лечить зубы и как правильно загорать - медицинский гороскоп на июль

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Когда лечить зубы и как правильно загорать - медицинский гороскоп на июль
Осторожно во время загара на пляже. Пользуйтесь солнцезащитными кремами, носите шляпы и панамы. Фото: pixabay.com

Июль - лучшее время для оздоровления. Начинайте закаливание, налегайте на свежие овощи и фрукты. Исключите из рациона жареные, копченые и кондитерские изделия. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Лечить зубы лучше после 10 июля, - говорит астролог. - Менять пасту и зубную щетку стоит в начале месяца. Осторожно во время загара на пляже. Пользуйтесь солнцезащитными кремами, носите шляпы и панамы. Солнечные ожоги причинят боль и оставят неприятные воспоминания об отдыхе. В июле стоит заготавливать ромашку и липу для чая. Ограничьте время пребывания в смартфоне. Дайте глазам отдохнуть".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Массируйте стопы. Это улучшит самочувствие.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Отложите операции по удалению катаракты и коррекцию зрения.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Не употребляйте в пищу незрелые ягоды и фрукты, спровоцируете диарею. Откажитесь от кетчупа.

Рак (22 июня - 22 июля)

Отложите операции на желчном пузыре. Пройдите повторное обследование через неделю.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Дайте отдохнуть глазам и голове, сходите в лес. В этом году хорошо уродятся лисички.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Косметику и лекарства покупайте в пятницу. Налегайте на первую чернику. Будет кислая, зато полезная.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не зацикливайтесь на неудачах. Высыпайтесь. Прогнать депрессию поможет работа в саду.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

В среду легко будет забеременеть. Остерегайтесь укусов комаров. Угри прижигайте настойкой календулы.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Откажитесь от таблеток для похудения. Лучше бегайте по утрам.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Покупайте землянику. По целительным свойствами ей нет равных. Хорошо очистит почки и печень.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Варенье из клубники готовьте в четверг. Зимой оно будет иметь особые лечебные свойства. Заготовьте цвет липы для чая.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Лечите ринит. Остерегайтесь сквозняков. Не спите с открытыми окнами.

Астролог удивила прогнозом на последний день июня. Узнайте первыми, для кого это будет самый удачный день.

Автор: Gazeta.ua
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