Когда из Украины уйдет бабье лето

Уже на выходных синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры во всех регионах Украины. Фото - АСС

В Украине продолжается " бабье лето". Сегодня, 16 октября, температура воздуха местами прогреется до 22 градусов.

Однако уже на выходных синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры до 13-18 градусов во всех регионах Украины, сообщает ТСН.

Похолодание начнется с западных и северных регионов 18 октября. На побережье морей, юге и востоке Украины солнечные дни задержатся на несколько дней дольше.

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На выходных температура воздуха выровняется благодаря облачности. Осадков синоптики пока не предусматривают, но уже через неделю-полторы, говорят, следует ожидать сильные дожди.

"Уже дневная температура будет несколько ниже. Снизится на 3-5 градусов. Нынешних 20 градусов уже, к сожалению, не будет. Переход ночной температуры через ноль к морозам пока не ожидаем", - говорит синоптик Укргидрометцентра Роман Банах.

Вторая половина октября будет прохладная. Сырой будет и ноябрь, прогнозируют народные синоптики.