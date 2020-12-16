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среда, 16 декабря 2020 14:45

Когда ФЛП получат компенсацию

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Когда ФЛП получат компенсацию
Ты, кто зарегистрируется после 21 декабря, получат компенсацию в 2021 году. Фото: .pinterest.com

Компенсацию ФЛП и наемным работникам по программе поддержки бизнеса в период пандемии начнут выплачивать с 21 декабря.

Обещанные 8 тыс. грн в этом году выплатят тем, кто зарегистрировался до 21 декабря.

Тем, кто зарегистрируется позже, компенсацию выплатят 2021 года, сообщили в пресс-службе Минэкономики.

"Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. По 8 тысяч гривен подача документов до 31 декабря, есть время. Нужно зарегистрироваться, выплаты начнутся с 21 числа. Кто обратится до 21-го, то средства получит до конца года. Кто обратится после 21-го - уже в новом году", - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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Подачу заявок на программу "Помощь работникам и ФЛП - 8 тыс. грн" продлили до 31 декабря. Зарегистрироваться можно в кабинете гражданина в приложении "Дия".

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Дата
16
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