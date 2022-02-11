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суббота, 12 февраля 2022 08:14

Ко Дню влюбленных: предлагаем подборку самых романтичных фильмов и песен

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Совсем скоро влюбленная часть мира будет праздновать День святого Валентина.

Чтобы точно не прогадать с сюрпризом и создать нужную атмосферу вечером 14 февраля, Gazeta.ua собрала романтические фильмы и песни.

Автор: unsplash.com
  В понедельник, 14 февраля, влюбленная часть мира будет праздновать День святого Валентина
В понедельник, 14 февраля, влюбленная часть мира будет праздновать День святого Валентина

Влюбись в меня, если осмелишься (2003)

Французская кино-мелодрама с двусмысленной концовкой рассказывает о перерастающей в любовь дружбе. С раннего детства главных героев связывает игра: они выполняют определенные задачи, которые дают друг другу. Дети росли, а с ними менялась и игра. Но признаться друг другу в любви оказалось еще тем заданием.

50 первых поцелуев (2004)

В комедийной драме Генри Рот (Адам Сэндлер) влюбляется в очаровательную Люси (Дрю Бэрримор). К вечеру упорный главный герой покоряет сердце женщины. Они счастливы и уверены, что их любовь будет продолжаться вечно. Но из-за последствий давней автомобильной аварии Люси утром не помнит ничего из того, что было накануне. Впрочем, Рот не кажется и хочет бороться дальше, даже если ему придется влюблять в себя Люси каждый день.

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Призрак (1990)

Главная героиня – в мире живых, а главный герой – призрак, который блуждает рядом и не может расстаться с любимой. Лента до сих пор остается одной из самых романтичных. И, несмотря на горькость потери, фильм полон светлых и теплых эмоций.

С любовью, Рози (2014)

В романтической комедии показывают историю лучших друзей с детства – Рози (Лили Коллинз) и Алекса (Сэм Клафлин). После окончания школы они собираются вместе продолжить учебу в университете. Но внезапно в их судьбах происходит резкий поворот: Алекс вынужден с семьей переехать в Дублин, а Рози узнает, что забеременела от другого. Их пути расходятся, но в трудные времена они продолжают искать поддержку друг у друга.

Пассажиры (2016)

В научно-фантастическом фильме рассказали о возможном будущем, в котором люди начали колонизировать другие планеты. Путь в новый мир может занять сотни лет. Колонизаторы погружаются в глубокий сон на огромном космическом корабле. В результате столкновения с астероидом происходит технический сбой, в результате которого инженер Джим Престон (Крис Пратт) просыпается почти в начале пути. Через чувство одиночества он решает разбудить красавицу Аврору Лейн (Дженнифер Лоуренс).

Также предлагаем выбрать нежный сингл для романтического вечера.

14 февраля влюбленные будут отмечать романтический праздник – День святого Валентина. И хотя большинство уверенны, что любовь нужно показывать не только один раз в год, в этот день есть повод устроить романтику для партнеров.

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Дата
12
февраля

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