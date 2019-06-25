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вторник, 25 июня 2019 15:24

Клиника "Инто-Сана" заявила о заказном характере "Дела врачей"

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Клиника &quot;Инто-Сана&quot; заявила о заказном характере &quot;Дела врачей&quot;
Родственники умершего начали угрожать врачам физической расправой. Фото: odessamedia.net

Администрация клиники "Инто-Сана" обвиняет в предвзятости полицию и суд, которые используются как орудие мести против врачей

Об этом говорится в заявлении клиники, которое опубликовало издание "РБК-Украина".

Полиция с декабря 2017 года расследует смерть одессита, который был госпитализирован в клинику в конце июля 2017 года. От некоторых видов лечения пациент отказался, тем не менее, врачи сделали все, чтобы спасти его жизнь. К сожалению, мужчина скончался в больнице несколько дней спустя. У родственников не было претензий к врачам, и они категорически отказались от вскрытия.

И лишь спустя три месяца родственники внезапно начали угрожать врачам физической расправой, требуя признаться в убийстве.

Когда полиция открыла дело, клиника надеялась на скорейшее установление истины, но дальнейшие события продемонстрировали обратное.

"Мы настаиваем на объективном, беспристрастном рассмотрении дела без фальсификаций и искажения событий. И ожидаем получить от правоохранительных и судебных органов Одессы комментарии по поводу происходящего", - говорится в заявлении "Инто-Сана".

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