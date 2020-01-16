Кива стимулировал себя к работе снимками обнаженной женщины

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива во время заседания Верховной Рады рассматривал откровенные фото в своем телефоне.
Это зафиксировали журналисты, видео опубликовало "TK.media".
Кива внимательно рассматривал в мессенджере WhatsApp на своем телефоне две фотографии обнаженной женщины, сделанные, похоже, в тренажерном зале.
В этот момент спикер парламента Дмитрий Разумков призвал депутатов "определяться и голосовать".
Тогда Кива быстро закрыл приложение, отложил телефон и приступил к голосованию.
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Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива в зале Верховной Рады во время заседания смотрел на своем смартфоне видеоролик с элементами раздевания.
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