Они "работают": Кива в сессионном зале смотрел на голые мужские ягодицы

Киву не впервые ловят на камеры. Фото: УНІАН

Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива в зале Верховной Рады во время заседания смотрел на своем смартфоне видеоролик с элементами раздевания.

На видео мужчина помогает другому взять штангу, и когда последний ее поднимает, ему на лицо голыми ягодицами садится "тренер" и начинает активно тереться.

Как видно из интерфейса, нардеп сохранил ролик на телефон.

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Нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива на заседании Верховной Рады ласкал гениталии. Видео появилось в сети. На столе члена фракции ОПЗЖ лежал телефон с "Юлией. Конкурс Красоты. Одесса".