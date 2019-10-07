Кива стал звездой PornHub

Скандальное видео, на котором народный депутат партии "Оппоплатформа - За жизнь" Илья Кива касался своих половых органов прямо во время заседания Верховной Рады, оказалось на всемирно порносайте.

Ролик опубликовал ресурс PornHub. Характерно, что он был размещен пользователем с ником julia_pankratova. Такое же имя имеет одесская модель, с которой переписывался Кива во время инцидента, передает "Обозреватель".

Однако на порносайте видео Кивой не вызывало значительного ажиотажа среди зрителей - там его посмотрели лишь 3 тысячи пользователей. В то же время на YouTube ролик с одиозным нардепом уже успел набрать больше 1,9 млн просмотров.

Автор: скрин с сайта Видео с сайта PornHub

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков потроллил нардепа из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву, который в среду в сессионном зале ласкал свои гениталии.