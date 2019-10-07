Кива стал звездой PornHub

 
Ексклюзивы
1/5
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
Просмотров: 369
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1071
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 3951
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 4743
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3492
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1854
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 477
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1476
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 4653
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
1 Просмотров: 1512
Фото
Все фото
8
4
20
5
7
Карпаты засыпало снегом
Карпаты засыпало снегом
Пластика носа делают за 30 минут - украинка рассказала о медицине в мусульманской стране
Пластика носа делают за 30 минут - украинка рассказала о медицине в мусульманской стране
&quot;Слуга, выходи! Народ пришел!&quot; - как украинцы выступили против решений Зеленского
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
&quot;Люди вышли на майданы, чтобы показать: они граждане этой страны и имеют позицию&quot; - Гайдукевич
"Люди вышли на майданы, чтобы показать: они граждане этой страны и имеют позицию" - Гайдукевич
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Видео
Все видео
Кива стал звездой PornHub
Кива стал звездой PornHub
Украину заснежило: покрыло крышу и дерева
Украину заснежило: покрыло крышу и дерева
Билецкий с ветеранами прибыли на Луганщину для защиты Золотого
Билецкий с ветеранами прибыли на Луганщину для защиты Золотого
"Нет капитуляции!" - по всей Украине прошли вече (трансляция в прямом эфире)
"Нет капитуляции!" - по всей Украине прошли вече (трансляция в прямом эфире)
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 747
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6048
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1170
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 954
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
06 октября 2019
Просмотров: 666
Киянка за тисячу гривень
В інтернеті допомогти зі столичною пропискою обіцяють десятки компаній. Дзвоню за одним із номерів. Відповідає чоловік. Цікавиться, на скільки ...
понедельник, 07 октября 2019 14:18

Кива стал звездой PornHub

  Комментировать

Скандальное видео, на котором народный депутат партии "Оппоплатформа - За жизнь" Илья Кива касался своих половых органов прямо во время заседания Верховной Рады, оказалось на всемирно порносайте.

Ролик опубликовал ресурс PornHub. Характерно, что он был размещен пользователем с ником julia_pankratova. Такое же имя имеет одесская модель, с которой переписывался Кива во время инцидента, передает "Обозреватель".

Однако на порносайте видео Кивой не вызывало значительного ажиотажа среди зрителей - там его посмотрели лишь 3 тысячи пользователей. В то же время на YouTube ролик с одиозным нардепом уже успел набрать больше 1,9 млн просмотров.

Автор: скрин с сайта
  Видео с сайта PornHub
Видео с сайта PornHub

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков потроллил нардепа из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву, который в среду в сессионном зале ласкал свои гениталии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кива стал звездой PornHub». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
октября

Украинский правозащитник погиб в российской больнице

Украинец разбился во время показательного полета

Даниил Галицкий дважды отказался от короны

Самое читаемое
Фотограф Ги Бурден: &quot;Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься&quot;
Фотограф Ги Бурден: "Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься"
26
 Просмотров: 170226
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
14
 Просмотров: 51736
&quot;Всегда это делала&quot;: Даша Астафьева засветила голую грудь
"Всегда это делала": Даша Астафьева засветила голую грудь
4
 Просмотров: 46288
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 39094
Умерла молодая украинская актриса театра и кино
Умерла молодая украинская актриса театра и кино Просмотров: 34193
Общество
Украину заснежило: покрыло крышу и дерева
Украину заснежило: покрыло крышу и дерева
 Просмотров: 108
Назвали лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии
Назвали лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии Просмотров: 18
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
 Просмотров: 387
Карпаты засыпало снегом
Карпаты засыпало снегом
8
 Просмотров: 1548
В Украине введут классификацию домашних тиранов
В Украине введут классификацию домашних тиранов Просмотров: 243
Больше всего комментируют
10
"Нет капитуляции!" - по всей Украине прошли вече (трансляция в прямом эфире)
6
Украинские власти собираются восстановить железную дорогу с ОРДЛО
4
В Кремле назвали условие для встречи в нормандском формате
4
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
3
Украинскому военнопленному присудили 18 лет в ДНР
Голосов: 45861
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua