Разумков потроллил Киву с его "потребностями"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков потроллил нардепа из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву, который в среду в сессионном зале ласкал свои гениталии.
Соответствующее заявление спикер сделал на вечернем заседании в четверг.
"Зал Верховной Рады - это не столовая, это не место для курения. Так же iQOS - я не видел в зале табличек "iQOS frendly". Так же обращаюсь ко всем: в зале Верховной Рады не надо удовлетворять любые другие физиологические потребности" - сказал Разумков.
Эти слова нардепы приняли положительными восклицаниями и овациями.
В первый день работы ВР 9-го созыва электронную сигарету в кулуарах курил нардеп из "Слуги народа", председатель комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
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Илья Кива на заседании Верховной Рады ласкал свои гениталии.
Соответствующее видео появилось в сети.
На столе члена фракции "ОПЗЖ" лежал телефон с "Юлией Конкурс Красоты Одесса".
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