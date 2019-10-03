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четверг, 03 октября 2019 17:58

Разумков потроллил Киву с его "потребностями"

2 Комментировать
Разумков потроллил Киву с его &quot;потребностями&quot;
Разумков потроллил Киву.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков потроллил нардепа из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву, который в среду в сессионном зале ласкал свои гениталии.

Соответствующее заявление спикер сделал на вечернем заседании в четверг.

"Зал Верховной Рады - это не столовая, это не место для курения. Так же iQOS - я не видел в зале табличек "iQOS frendly". Так же обращаюсь ко всем: в зале Верховной Рады не надо удовлетворять любые другие физиологические потребности" - сказал Разумков.

Эти слова нардепы приняли положительными восклицаниями и овациями.

В первый день работы ВР 9-го созыва электронную сигарету в кулуарах курил нардеп из "Слуги народа", председатель комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

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Илья Кива на заседании Верховной Рады ласкал свои гениталии.

Соответствующее видео появилось в сети.

На столе члена фракции "ОПЗЖ" лежал телефон с "Юлией Конкурс Красоты Одесса".

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