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пятница, 05 ноября 2021 16:35

Кислорода в Covid-больницах Николаева хватит на двое суток

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Кислорода в Covid-больницах Николаева хватит на двое суток
Гранатуров также прокомментировал обеспеченность кислородом Новобугской больницы. Фото: pixabay.com

В Николаеве в Covid-больницах и в противотуберкулезном диспансере города кислорода для больных хватит до воскресенья.

Сейчас завод "Заря" заправляет для города и области резервные баллоны, чтобы довести их количество до 100, заявил в пятницу на брифинге заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров. Такие резервные баллоны вчера направили в Южноукраинск и Вознесенск, где запасов кислорода оставалось на 2-3 ч.

"Что касается наличия кислорода в больницах. Сегодня компания "Линде Газ" завершает заправку всех криоцилиндров в больницах №1,3,5 и Николаевском тубдиспансере. До середины дня воскресенья можно спокойно работать. Сейчас идет напряженная работа с Минздравом и поставщиками кислорода", - сказал он.

Гранатуров также прокомментировал обеспеченность кислородом Новобугской больницы, о которой писала директор Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова.

"Мы проверили: там на сегодняшнее утро было 200 заправленных баллонов с кислородом. Ни вчера, ни позавчера, ни три дня назад не случалось такого, что в Новом Буге не было кислорода или кислородных концентраторов там, где это нужно", - заявил заместитель председателя ОГА.

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5 ноября в 00:15 в областную инфекционную больницу Николаева ворвалась группа людей. Они сломали шлагбаум, выбивали дверь в приемный покой. С угрозами набросились на персонал и потребовали дать кислород больному.

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Дата
05
ноября

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