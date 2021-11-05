"Кислородный" штурм больницы Николаева: разбираться едет высокопоставленный чиновник Минздрава

Инфекционную больницу Николаева штурмовали ночью 5 ноября. Фото: Фото: facebook.com/Светлана Фёдорова

В Николаевскую область отправляют заместителя главы Министерства здравоохранения для проверки ситуации с предоставлением медицинского кислорода Covid-пациентам.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании Верховной Рады 5 ноября, комментируя штурм инфекционной больницы.

"Сегодня (5 ноября. - Gazeta.ua) в Николаевскую область выезжает мой заместитель. Он рассмотрит произошедшую в больнице ситуацию. Также посмотрит на доступность медицинской помощи для пациентов с коронавирусной болезнью", - сказал глава Минздрава.

Вопрос о штурме инфекционной больницы подняла народный депутат из фракции "Европейская солидарность" София Федына.

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По ее словам, ночью 5 ноября родственники пациентов с Covid-19 штурмовали больницу Николаева из-за перебоев с поставками кислорода для кислородозависимых больных.

Ляшко заверил, что в министерстве контролируют ситуацию со снабжением кислорода в больнице всех регионах. Недавно правительство выделило 107 млн ​​грн из специального фонда пяти областям для закупки кислородных станций. Речь идет о Херсонской, Сумской, Черкасской, Одесской и Донецкой областях.

5 ноября в 00:15 в областную инфекционную больницу Николаева ворвалась группа людей. Они сломали шлагбаум, выбивали дверь в приемный покой. С угрозами набросились на персонал и потребовали дать кислород больному.