Сломали шлагбаум и дверь: люди на частной "скорой" штурмовали больницу в поисках кислорода

Фото: facebook.com/Светлана Фёдорова

5 ноября в 00:15 в областную инфекционную больницу Николаева ворвалась группа людей.

Они сломали шлагбаум, выбивали дверь в приемный покой. С угрозами набросились на персонал и потребовали дать кислород больному. О ночном инциденте в Facebook рассказала главный врач областной инфекционной больницы Николаева Светлана Федорова.

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"Тревожная кнопка есть. Вызвали сразу полицию. Выяснилось, что следом въехала какая-то машина (типа "частная скорая"), без опознавательных знаков. Был ли хоть один медик в этой, так называемой "скорой" - неизвестно. Но там была крайне тяжелая больная, в агональном состоянии, сатурация 35. И не было кислорода, не было условий транспортировки такой больной. Как стало известно, пациентка поступила в Новобугскую ЦРБ 03.11.21 года, при полном отсутствии кислорода, персонала, реанимации и т.д. Родственники не стали ждать, пока она умрет без помощи, и начали действовать таким образом", - написала врач.

Федорова также отметила, что ранее обращалась с просьбой дать охрану больнице, но просьбу проигнорировали. Ответили, что нет возможности.

В Одессе из одной из опорных коронавирусных больниц в городе эвакуировали пациентов. В медицинском заведении закончился кислород. Пациентов в срочном порядке перевозили в другую больницу – на улицу Ядова.