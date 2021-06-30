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среда, 30 июня 2021 16:43

Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт

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Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Российский певец Филипп Киркоров и комик Владимир Зеленский выступают на одной сцене в Киеве, 2013 год. Фото: Новинарня

Скандалы с Киркоровым и Бастой имеют политическую подоплеку. Без одобрения со стороны государственного руководства никаких гастролей российских исполнителей не было бы. Цель их визитов – прощупать украинскую почву. Об этом Gazeta.ua рассказал исполнительный директор "Украинского института будущего" Вадим Денисенко.

"В Украине сейчас происходит серьезный откат назад всей политики в отношении российских публичных персон, исполнителей и шоу-бизнеса, которые, не таясь, занимаются пропагандой и распространяют путинские месседжи, – говорит он. – Это касается не только Филиппа Киркорова, рэпера Басты, но и других исполнителей, рвущихся в украинские концертные залы. Это такие пробные шары. Их будут посылать и в дальнейшем, чтобы прозондировать почву в украинском обществе. Киркоров – лишь одна из таких шаров".

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То, что российские исполнители снова получили возможность выступать в Украине, не встречая никакого сопротивления со стороны СБУ – чисто государственная политика, считает эксперт.

"Внезапный наплыв российских исполнителей нельзя оправдать разговорами о культуре и искусстве, которые "вне политики". Эта ползучая практика прокладывания "коридора" для российских певцов не может происходить без одобрения со стороны Офиса президента. Не исключено, что это заигрывание власти с пророссийской частью населения с целью набрать в них очки. В целом же команда Зеленского исповедует идеологию "какая разница" и именно под этим лозунгом проводит политику в области культуры", – утверждает Денисенко.

Пикеты против выступлений Басты, совпавшие по времени с митингами под ОП по делу "вагнеровцев" расшевелили общество, но недостаточно для вспышки масштабных уличных протестов против власти, считает он.

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"По состоянию на сейчас общество не готово к массовым акциям протеста. Радикальных выступлений не будет, будут проходить только отдельные пикеты. По статистике у нас есть 5-6 процентов активного населения, всегда готового к восстаниям, и апатичное большинство. Катализируются ли эти выступления, сколько людей готовы будут выйти на улицу – можно будет говорить лишь впоследствии. В нынешней ситуации каких-то серьезных акций не предвидится", – заключает Вадим Денисенко.

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22 июня Министерство культуры Украины по поручению СБУ включило в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, Филиппа Киркорова. Основанием стали пропагандистские концерты и заявления Киркорова на поддержку аннексии Крыма Россией. При этом он регулярно выступал на оккупированном полуострове, въезжая вне украинских пунктов пропуска.

В СБУ заявляли, что Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывал агрессию РФ. В том числе 18 марта этого года выступил на "Большом праздничном концерте в честь семилетием воссоединения Крыма с РФ" с участием Владимира Путина.

Но уже 27 июня артиста исключили из черного списка.

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Дата
30
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