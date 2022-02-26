Киргизия поддержала нападение России на Украину

Глава Киргизии заявил, что Киев ответственен за нарушение Минских договоренностей. Фото: РБК

Президент России Владимир Путин позвонил президенту Киргизии Садыру Жапарову.

Жапаров заявил, что Украина ответственна за срыв минских договоренностей. Об этом сообщает "Украина News".

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"Путин позвонил президенту Киргизии – тот заявил об ответственности Киева за срыв Минских договоренностей и поддержал решительные действия российской стороны по защите мирного населения Донбасса" – заявили в Кремле.

26 февраля президент Владимир Зеленский призвал принять Украину в ЕС. Россия в результате против Украины ежедневно теряет около $20 млрд. Такую сумму в эфире телеканала "Рада" озвучил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский. Президент РФ Владимир Путин около 4 часов 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.