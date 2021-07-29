Кипр ужесточил правила въезда для украинцев: новые требования

Вакцина Covishield не входит в перечень вакцин. Фото: pixabay.com

Кипр ужесточает правила въезда для украинцев.

С этой недели для пересечения границы невакцинированным необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Путешественники, не прошедшие иммунизацию от Covid-19, должны получить отрицательный ПЦР-тест за 72 ч. до пересечения границы и пройти повторное тестирование по прилету. В течение 3 ч. до получения результата теста, гражданам необходимо будет оставаться на самоизоляции.

При наличии сертификата международного образца вакцинированные пассажиры могут путешествовать без дополнительных тестов. В то же время вакцина Covishield не входит в перечень вакцин, позволяющих путешествовать на Кипр без ПЦР-теста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эстония поделилась с Украиной Covid-вакциной

20 июля Кипр добавил китайский Coronavac в список вакцин против Covid-19, которые дают право въезда привитым туристам, в том числе украинцам. На Кипре смогут отдохнуть туристы, которые вакцинировались против коронавируса препаратами: Janssen/Johnson & Johnson, Pfizer-BioNTech, Moderna, "Спутник" и Sinopharm. Тем временем Украина ужесточает правила въезда из-за роста случаев инфицирования штаммом коронавируса Delta. Требования коснутся не только иностранцев. Новые правила пересечения границы начнут действовать через неделю с момента публикации постановления.