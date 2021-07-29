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четверг, 29 июля 2021 09:49

Эстония поделилась с Украиной Covid-вакциной

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Эстония поделилась с Украиной Covid-вакциной
Гуманитарную помощь отправили самолетом. Фото: pixabay.com

Эстония передала Украине 52,8 тыс. доз Covid-вакцины AstraZeneca.

Их используют для вакцинации военных резерва, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Эстонии. Всего планируют передать 200 тыс. доз препарата. Остальные будут прибывать в Украину в течение года по мере изготовления.

"В этом году Украине пришлось столкнуться с кризисом в медицине. Этот шаг поможет предотвратить распространение Covid-19 в нашем регионе. Таким образом Украина сможет сосредоточиться на решении политических и экономических вызовов", — заявила министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс.

Гуманитарную помощь отправили самолетом военно-воздушных сил. Подаренные Эстонией вакцины помогут Украине сохранить обороноспособность, считает министр обороны страны Калле Лаанет.

"Вакцины являются лишь частью всесторонней поддержки, которую мы предоставляем, начиная от реабилитации солдат, раненых во время конфликта, и заканчивая различными уровнями их подготовки", — добавил он.

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Украина уже получила более 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca от Румынии. Прививки также делают препаратами: CoviShield, CoronaVac, Pfizer и Moderna. С начала кампании по вакцинации сделали более 5 млн Covid-прививок. 28 июля первую дозу получили 85 787 украинцев, полностью иммунизировали 57 747 человек.

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