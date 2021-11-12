Киевский концерт британского музыканта Стивена Ридли в третий раз перенесли - он выступил под открытым небом

Стивен Ридли дал концерт под открытым небом в Киеве. Фото: Депо

В Киеве из-за пандемии в третий раз перенесли концерт британского музыканта Стивена Ридли. В этот раз на 7 апреля 2022 года.

Поскольку музыкант уже приехал в Киев, решил все-таки сыграть для своих фанатов - под открытым небом в парке Шевченко, сообщил он в Instagram.

"Я поставлю пианино в центре парка Шевченко и сыграю бесплатно для всех. Я устал от того, что мои концерты отменяют из-за карантинных ограничений. Я устал от этого ковид-булшита", - сказал Ридли в приглашении на концерт.

Концерт должен был пройти в Центре культуры и искусств НТУУ "КПИ". В парке он сыграл свои песни и несколько каверов.

Сейчас город находится в красной зоне карантина.

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