Киевлянка знакомилась в интернете и грабила людей

Пара встретилась в квартире на проспекте Бажана, которую в сутки арендовал человек. Фото: Нацполиция

В Киеве задержали девушку, которая ограбила мужчину.

Злоумышленница добавила психотропное вещество в алкоголь нового знакомого. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

"Жертву девушки нашла на сайте знакомств BADOO. Пара встретилась в квартире, которую в сутки арендовал человек.

Во время застолья девушка добавила в алкоголь психотропных, после чего ее новый знакомый практически сразу почувствовал слабость и заснул", - говорится в сообщении.

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Когда человек пришел в себя, то увидел, что девушки в квартире уже нет. Также исчезли его 20 тыс. грн. и планшет.

На Ивано-Франковщине полицейские разоблачили мошенников, которые под видом социальных работников грабили пожилых людей. Злоумышленники похищали золото и деньги, "работая под прикрытием" и предоставляя якобы социальные услуги, входили в доверие пожилых людей.