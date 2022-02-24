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четверг, 24 февраля 2022 10:59

Киев встал в пробках: рекомендации МВД на случай ДТП

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После вторжения России в Украину многие жители, в частности Киева, хотят уехать из города.

Сейчас все подразделения патрульной полиции направлены на помощь гражданам, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"По обстановке на дорогах. Мы делаем все возможное для регулирования движения. В случае ДТП фотографируйте машины и повреждения и быстро убирайте авто с дороги. Оформляйте европротокол, если оно действительно того стоит. Авто обязательно убирайте с дороги сразу. Это крайне важно", - отметил он.

Правоохранители обеспечивают стабилизацию дорожного движения, помогают в эвакуации, а также специальным службам.

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Советник министра МВД Антон Геращенко не советует ехать прямо сейчас.

"Вы просто потратите много часов, стоя в пробках и нервничая. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Вероятность погибнуть на дороге во много раз больше, чем от российского вторжения", - написал он в Telegram.

В случае ДТП без жертв и травм стоит обменяться телефонами с другим водителем и не загораживать дорогу тем, кто хочет проехать. Патрульная полиция не будет выезжать на оформление ДТП без пострадавших, добавил Геращенко.

 

Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии. В Киеве была зафиксирована воздушная угроза. В некоторых районах включили сирены.

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