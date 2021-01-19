Каждый из окружения президента играет свою игру - Мартыненко

Зеленскому нужны знакомые люди. Долго привыкает к новым. С одной стороны это хорошо. Не будет фаворитов, которые свалились с неба.
Об этом в комментарии для Gazeta.ua сказал директор информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.
"Президент доверяет тем, кого знает долго. Их осталось немного: Ермак, заместители председателя ОП Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк, председатель СБУ Иван Баканов и личный советник президента Сергей Шефир. Невозможно на должность председателя Офиса президента назначить кого-то с улицы. Ермак работает, потому что нет другого", - объясняет эксперт.
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По его словам, команда Зеленского внутренне живет неспокойно.
"Ее главная черта в том, что каждый пытается играть свою игру. Видим это по Кириллу Тимошенко, который часто меняет место работы. Ищут, где бы мог быть более эффективным. Их объединяет то, что идет от президента, - нежелание резких движений. Боятся. И правильно делают. Все эти инициативы с Консультативным советом забываются, когда нащупывают общественную реакцию", - добавляет Александр Мартыненко.
29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал видео, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает вопрос назначения на государственные должности за деньги.
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