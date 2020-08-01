Катя Осадчая поделилась солнечными фотографиями из отпуска

Катерина Осадчая поделилась семейными снимками. Фото: http://instagram.com/kosadcha

Ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая, которая недавно отправилась в Турцию с мужем, ведущим Юрием Горбуновым и сыном, поделилась солнечными фотографиями из отпуска.

На снимках, которые ведущая опубликовала в Instagram, звездная семья наслаждается солнцем, водами Средиземного моря и горами в Кемере.

Звезда активно делится с пользователями яркими фото с отдыха в своем блоге. На одном из них Екатерина показала, как нежилась на пляже с Юрием и трехлетним Ивасиком.

Катерина Осадчая поделилась семейными снимками. Фото: http://instagram.com/kosadcha

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Настя Каменских поделилась новым пикантным снимком на яхте

Осадчая рассказала, что ее сын обустроили собственную игровую зону в помещении и подобрали игрушки по возрасту, так телезвезда может спокойно загорать.

Катерина Осадчая поделилась семейными снимками. Фото: http://instagram.com/kosadcha

В свою очередь, сторонники звездной семьи засыпали их комплиментами и пожелали удачного отпуска.

Телеведущая Катя Осадчая в купальнике понежилась под солнечными лучами. Звезда устроила релакс во дворе возле дома.