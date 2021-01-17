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воскресенье, 17 января 2021 18:38

Катастрофа судна в Чорному морі: кількість загиблих зростає

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Катастрофа судна в Чорному морі: кількість загиблих зростає
У берегов Турции затонул сухогруз. Фото: Anadolu

В Турции продолжается операция по спасению членов команды затонувшего сухогруза "Арвин".

Спасатели обнаружили тела 3 погибших, еще 3 человека заметили без движения на скалах. Об этом сообщает издание Анадолу.

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"Если погодные условия позволят выполнить полеты, то остальные члены экипажа будут спасены", - сообщил губернатор турецкой провинции Айдын Синан Гюнер.

В ходе поисковой операции на затонувший сухогруз у берегов Турции спасли 5 граждан Украины и 1 иностранца. Они госпитализированы.

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