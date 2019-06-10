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понедельник, 10 июня 2019 13:49

Катастрофа на реке Рось: сказали, кто должен ответить

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Катастрофа на реке Рось: сказали, кто должен ответить
В притоку реки Рось за аварии попала тонна химикатов Фото: rbc.ua

Ответственность за чрезвычайные события в регионах должна нести центральная власть.

Об этом Gazeta.ua рассказал философ Игорь Лосев.

В приток реки Рось из-за аварии попала тонна химикатов - инсектицида "Нурел Д". Есть угроза загрязнения всей реки, которая течет через несколько областей, в ней нельзя купаться и ловить рибу. Река Рось протекает через более 70 населенных пунктов, в том числе районные центры Киевской, Черкасской и Винницкой областей. До недавнего времени река была одной из самых чистых в Украине.

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"Все говорят о децентрализации, но в условиях войны это плохое решение. Отдавая часть власти на места, центр снимает с себя обязательства и ответственность. Есть министр экологии, министр внутренних дел. Но условный Аваков думает: "Почему я должен идти в отставку, потому что что-то случилось в каком-то районе. Там местная власть, пусть она и разбирается". А у нее может не быть воли или ресурсов, чтобы решить вопрос. И крайнего никто не найдет. Мы не имеем нормальной европейской практики нести ответственность. Идти с должности не по требованию, а по своей воле. Есть только практика зубами держаться за кресла, пока они кормят", - говорит Игорь Лосев.

Сейчас специальные службы делают замеры воды и локализуют возможную зону поражения.

В Белой Церкви выключили центральное водоснабжение из-за масштабного загрязнения химикатами реки Рось.

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Дата
10
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