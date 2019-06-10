В Белой Церкви перекрыли воду

В реку Рось вылились инсектициды. Фото: ГСЧС

В Белой Церкви выключили центральное водоснабжение из-за масштабного загрязнения химикатами реки Рось.

"Комиссией ТЭБ и ЧС Белоцерковского района Киевской области было принято решение о прекращении работы водозабора с 23 час. 9 июня. При необходимости будет осуществляться подвоз воды", – сообщил руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин у Фейсбук.

Белоцерковский городской совет тем временем обнародовала карту с расположением общественных колодцев.

Чечеткин добавил, что соответствующие службы отобрали пробы воды из пруда и реки Рось. Результаты анализа на содержание химических веществ в воде будут обнародованы 10 июня.

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ГСЧС рекомендует воздержаться от купания, вылова рыбы и выпаивания скота в акватории Роси.

9 июня, в селе Збарживка Винницкой области произошла авария - в реку Рось попали опасные вещества. Автомобиль, который перевозил тонну инсектицида "Нурал B", перевернулся в приток реки. В автомобиле было несколько емкостей с пестицидами. Именно они разлились и попали в Рось. Полиция сообщила, что гербициды, которые попали в реку, Гербициды, которые попали в реку в Винницкой области, украли у фермеров. Полиция открыла три уголовных дела Гербициды, которые попали в реку в Винницкой области, украли у фермеров. По факту загрязнения водоема полиция открыла уголовное производство по статье нарушение правил охраны вод. Еще два уголовных дела открыли по факту кражи гербицидов.