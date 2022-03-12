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суббота, 12 марта 2022 17:38

"Катастрофа и для вас неизбежна" - Резников эмоционально обратился к российским интеллектуалам

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&quot;Катастрофа и для вас неизбежна&quot; - Резников эмоционально обратился к российским интеллектуалам
Министр обороны Алексей Резников заявил, что интеллектуалам из Москвы и других регионов РФ не удастся пересидеть или обойти войну. Фото: Facebook

Министр обороны Алексей Резников обратился к мировому сообществу любителей интеллектуальных игр, как член клуба "Что? Где? Когда?". Призвал объяснять людям в России, Беларуси и Израиле, какая ситуация в Украине.

Его обращение на свои странице в Facebook обнародовал Александр Андросов, ведущий программы "Что? Где? Когда?" на украинских телеканалах.

"Обращение к мировому сообществу знатоков "Что? Где? Когда?" от одного из лучших капитанов украинского телеклуба. И одного из самых порядочных и крутых людей, с которыми я знаком", - написал Андросов.

Резников обратился к своим коллегам-членам клуба в России, Беларуси, Казахстане, Азербайджане и Израиле.

"Я обращаюсь к вам не как министр обороны Украины и даже не как юрист. А как человек, который убежден, что все способы преодолеть зло и помешать катастрофе надо использовать. На протяжении многих лет я являюсь членом движения любителей интерелктуальных игр. В первую очередь "Что? Где? Когда?". Не раз я имел честь играть за одним столом с удивления людьми из разных регионов Украины и разных стран мира. Этих людей объединяет не только любовь к игре, но и сочетание высокого интеллекта с интуицией", - начал он свое обращение.

Министр подчеркнул, что интеллектуалам из Москвы и других регионов РФ не удастся пересидеть или обойти войну, даже если выедут из своей страны. Катастрофа для них неизбежна. Поэтому "должны объяснять своим гражданам, что на самом деле делает российская оккупационная армия в Украине".

"Вы точно умеете фильтровать информацию. Можете найти в сети доказательства. Вы знаете, что Россия обстреливает мирные украинские города, убивает женщин и детей. Только в Мариуполе погибли за две недели полторы тысячи человек. И это не операция, а захватническая война, которую Россия проиграет. Для России война закончится катастрофой", - сказал Резинков.

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"Для Беларуси, если подвергнитесь давлению, то катастрофа будет еще больше. Ибо России будет не до вас. А в Украине вас будут считать изменниками. Для Израиля, показывающего неготовность выбрать сторону, это чревато ростом недоверия на долгие годы. Потому что мы выстоим с вами или без вас. Но вы можете многое сделать. В ваших странах вам доверяют. В Израиле можно озвучивать свою позицию и формировать правильные решения. В Беларуси – сохранить своих близких и знакомых от исполнения преступных приказов. В России – повлиять на настроения в крупных городах. Вы точно можете", – добавил министр.

Уехать и спокойно жить на Западе любителям интеллектуальных игр не получится, подчеркнул Резников. Как и "не удастся спрятаться за умными книгами. Не будет свободы, комфорта и безопасности. На Западе", считает он.

"Я не призываю вас стрелять в фсбшников, полицейских, военных на своих улицах. Просто объясняйте людям, что это преступная война, которая убивает вашу страну. У вас больше не получится менять свободу за комфорт и безопасность. На Западе вы его не найдете. Ваш паспорт будет вызывать недоверие и пренебрежение", – сказал Резников.

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Времени у интеллектуалов осталось мало, отметил министр.

"Решение необходимо принимать очень быстро. Ваша минута уже ушла", – сказал Резников.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
С 24 февраля в боях погибли 1300 украинских военных, защищавших страну от российских оккупационных войск.

Россияне потеряли более 12 тысяч.

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