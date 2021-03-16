Катастрофа Ан-26: уволенный руководитель университета хочет восстановиться в должности

На борту находились 7 офицеров и 20 курсантов Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. Выжил только один. Фото: Facebook

Экс руководитель Харьковского университета Воздушных сил Александр Туринский, которого уволили после аварии самолета под Чугуевом, хочет восстановиться на работе.

Он судится с Минобороны. Об этом сообщает Общественное.

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После авиакатастрофы самолета Ан-26 в сентябре 2020-го его отстранили от руководства Харьковским национальным университетом Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, а затем уволили.

25 сентября в 20:50 вблизи города Чугуев на Харьковщине упал и загорелся самолет Ан-26. На борту находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба - всего 27 человек. Выжил только 1. По делу объявили подозрения командующему Воздушных сил Сергею Дроздову, руководителю полетами военной части аэродрома в Чугуеве, а также командиру части, который утвердил план полетов с нарушениями.