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пятница, 30 апреля 2021 21:41

Катастрофа Ан-26: объявили подозрение еще трем военным

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Катастрофа Ан-26: объявили подозрение еще трем военным
Военных подозревают в небрежном отношении к обязанностям. Фото: "Цензор.нет"

Еще трем военным должностным лицам сообщили о подозрении в уголовном производстве по факту катастрофы самолета АН-26 вблизи города Чугуев Харьковской области 25 сентября 2020 года.

Заместителя командира воинской части А4104 по летной подготовке и еще одного заместителя командира подозревают в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также в халатном отношении к военной службе, сообщает Офис генпрокурора.

Депутату Харьковского областного совета, который на время катастрофы исполнял обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, сообщили о подозрении в небрежном отношении к военной службе.

Прокурор в суде будет просить о применении домашнего ареста.

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На основании дополнительно собранных доказательств и экспертиз об изменении подозрения сообщили командующему Воздушных Сил ВСУ, бывшему командиру воинской части А4104 и бывшему руководителю управления полетами на аэродроме "Чугуев", которые не обеспечили безопасность полетов на вверенных им направлениях по должностям.

Досудебное расследование планируют завершить в мае 2021 года.

Бывший руководитель Харьковского университета Воздушных сил Александр Туринский, которого уволили после аварии самолета под Чугуевом, хочет восстановиться на работе. Он судится с Минобороны.

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30
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