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среда, 12 июня 2019 14:45

Каська хотят вернуть в Генпрокуратуру

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Каська хотят вернуть в Генпрокуратуру
Виталий Каско, бывший заместитель Гепрокурора Украины. Фото с открытых источников.

Бывшего заместителя генерального прокурора Украины Виталия Касько планируют вернуть в ГПУ. Сегодня он занимается адвокатской деятельностью.

Сейчас практически решен вопрос назначения Касько заместителем генпрокурора по международным вопросам, то есть на должность, которую еще недавно занимал Евгений Енин и остается вакантной после его увольнения в апреле текущего года, передает УНН.

По всей вероятности, кандидатура Виталия Касько будет рассматриваться в качестве возможного претендента на должность генпрокурора вместо Юрия Луценко в случае, если ВР поддержит представление президента на увольнение последнего с должности.

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Касько назначили заместителем генпрокурора в мае 2014-го. Он возглавлял межведомственную рабочую группу по координации возвращения в Украину средств, полученных преступным путем бывшими высокопоставленными Украины, которая, в частности, разработала законопроект о создании Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

15 февраля 2016-го заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько подал в отставку, которую удовлетворили тот же день. В апреле того же года ГПУ сообщила о подозрении в мошенничестве по делу получения служебных квартир. В результате дело застопорилось, арест с квартир был снят.

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