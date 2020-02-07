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пятница, 07 февраля 2020 07:53

Карпаты обильно засыпает снегом - сказочные фото
7

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Кое-где снежный покров достигает 1,2 м
Фото: Fb/Ткач Руслан
Кое-где снежный покров достигает 1,2 м
Кое-где снежный покров достигает 1,2 м
Кое-где снежный покров достигает 1,2 м
Кое-где снежный покров достигает 1,2 м

Украинские Карпаты покрыло густым слоем снега.

Фото гор опубликовал фотограф Руслан Трач в Facebook.

На фотографиях - горные пейзажи в закате. Толстый слой снежного покрова освещают лучи солнца, садится за горизонт. Видны небольшие тропы. Ели и пихты покрытые пушистым белым снегом, который меняет свой цвет от теплого желтого до розового и холодного синего, в зависимости от естественного освещения.

Поп Иван Черногорский — одна из самых высоких вершин украинских Карпат, сегодня полностью покрыта снегом. Астрономо-метеорологическая обсерватория "Белый слон" скована льдом.

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Дата
07
февраля

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