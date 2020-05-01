Карантинные меры ослабляют

Местные власти Черкасс и Днепра решили смягчить карантин для бизнеса. Фото: reuters

Власти Черкасс приняла решение ослабить в городе карантин для части предпринимателей.

Исполнительный комитет разрешил возобновить работу:

магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования и сантехники, канцелярских товаров, книжной продукции и мебели;

мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальным заказам;

парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг;

рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

летних площадок ресторанов.

Впоследствии всем жителям, которые работают, разрешили пользоваться общественным транспортом. Однако пассажиры должны занимать только места для сидения, быть в перчатках и масках. Кроме того, при себе иметь удостоверение работника своего предприятия или учреждения.

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По состоянию на 30 апреля в Черкасской области зафиксировали 290 случаев заражения коронавируса.

Также ослабить карантин решили и в Днепре. Начали уже 30 апреля. В городе возобновляют работу ряд предприятий, предоставляющих услуги населению.

А именно: аптеки, супермаркеты, бакалеи, магазины с техникой, АЗС, банки, химчистки, СТО, мастерские по ремонту различного оборудования.

Кроме того, кафе и рестораны смогут работать как в формате доставки, так и с услугой take away. Также с 4 мая в городе открывают зеленые зоны и бульварные части улиц.

С 12 мая в зависимости от эпидемиологической ситуации в Днепре должны начать работу небольшие непродовольственные магазины, ателье, ремонт обуви, адвокатские и нотариальные бюро.

Откроют парикмахерские и салоны красоты. Но попасть туда можно будет только по предварительной записи, и не более чем один клиент на каждую услугу одновременно.

В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его дважды продлевали. Сейчас он действует до 11 мая.