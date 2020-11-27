Карантин выходного дня неэффективен, надо локдаун - Рубан

Карантин выходного дня не имеет эффективности. Фото: volynonline.com

Карантин выходного дня не дал эффективного результата в борьбе с распространением коронавируса. В Украине необходимо в ближайшее время ввести локдаун.

Об этом сообщает председатель Держспоживслужбы Киева Олег Рубан. По его мнению, сейчас рассматривать ситуацию с коронавируса в отдельных регионах нецелесообразно.

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"Это должно быть единое решение по всей стране. Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата касаемо эффективности", - сказал Рубан.

Введение локдауну в Украине придаст 0,5-0,7% к падению ВВП. Глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что жесткий карантин на 2-3 недели является более эффективным, чем карантин выходного дня.