Карантин в Украине: страну разделят на четыре части

В зависимости от уровня заболеваемости стран поделят на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону. Фото: Reuters

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций дал рекомендации по организации учебного процесса.

Так, Украина поделят на несколько зон в зависимости от уровня заболеваемости: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Об этом сообщили на заседании комитета, которое состоялось накануне с участием и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета и главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, передает ТСН.

"Предполагается, что учебный год в Украине начнется согласно одному из трех сценариев: низкий уровень заболеваемости: посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме, высокий уровень заболеваемости: образовательный процесс обеспечивается полностью дистанционно, средний уровень заболеваемости: образовательный процесс обеспечивается в смешанной форме - дистанционно и в учебных заведениях, с соответствующим дистанцированием и мерами гигиены ", - говорится в сообщении.

По расчетам правительства, наиболее вероятным вариантом развития событий в Украине есть третий сценарий.

В данном случае, рекомендации по организации образовательного процесса будут следующими: соблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты; отмена массовых мероприятий и экскурсий; проведения собрания педколлективов в дистанционной форме; предотвращения скопления большого количества людей; разграничение потоков школьников, в зависимости от их возраста; отдельные занятия проводить на свежем воздухе и применять комбинированное обучение.

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"Школьникам и студентам, которые входят в группу риска (имеющих хронические легочные, расстройства иммунной системы, заболевания сахарным диабетом и т.д.) будут рекомендовать перейти на дистанционное обучение или экстерном. Приоритет в посещении заведения предоставят школьникам начальной школы. Для учащихся первых- четвертых классов дистанционного обучения максимально избегать. Кроме того, учебные заведения могут закрывать на карантин ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, учителям делать тесты еженедельно не будут.

Над правилами, по которым дети пойдут учиться в школы с 1 сентября, работает Министерство здравоохранения. На следующей неделе их подавать на утверждение.